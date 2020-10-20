中環IFC外望——受累疫情 澳門博彩稅收減73%

澳門財政局公布，當地首9個月特區政府經常收入335.1億澳門元，按年大減65.7%；連同已包括超額財政儲備撥款的資本收入，首九個月澳門政府中央帳目總收入781.8億澳門元按年跌22%。當中，來自博彩稅收234.1億澳門元，按年大跌72.7%。截至今年9月，澳門中央帳目結餘163億元澳門元。
另外，據澳門媒體報道，當地旅遊局局長文綺華表示，由於受新冠肺炎疫情影響，預料今年到訪澳門旅客的數量按年下跌超過九成，但她強調澳門會繼續做好防控措施，以防範冬季疫情反彈。
鐵塔首三季多賺17.84%
中國鐵塔（788）宣佈，截至9月底首三季，股東應佔溢利45.64億元（人民幣，下同），按年增長17.84%。期內，EBITDA為440.19億元，按年升5.4%；EBITDA率為73.1%。
今年首三季，營業收入602.2億元，按年增長5.6%；其中塔類業務收入為547.98億元，增長2.2%；室內分布式天線系統業務收入26.34億元，增長36.9%；跨行業及能源經營業務收入26.12億元，增長92.8%。非塔類業務收入佔營業收入比重由去年同期的6.0%提升到9%。
期內，中國鐵塔全面推進「一體兩翼」戰略佈局，強化市場和客戶導向，持續推進高質量規模發展，經營業績總體保持平穩。截至9月底，塔類站址達到202.0萬個，塔類租戶達到333.6萬戶，較上年末淨增9.7萬戶。塔類站均租戶為1.65戶，共享水平持續提升。
高瞻