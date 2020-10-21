距談判死線不足24小時 憧憬紓困出爐 杜指升113點

距離美國民主黨籍國會眾議院議長佩洛西設立的談判限期，還剩不到24小時，但市場憧憬美國的抗疫刺激經濟方案即將出台，美股三大指數早段向好，其中杜指曾升超過200點，見28458點；納指則升112點，見11592點；標普500指數升34點，見3461點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28308點，升113點；納斯達克指數收報11516點，升37點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見30.86港元，較香港收市價升0.06港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見566.45港元，較香港收市價升1.95港元。



兩黨有意達成協議



佩洛西發言人Drew Hammill表示，佩洛西仍希望能在周二結束前，確認是否能在大選前通過紓困法案。美國總統特朗普預測，儘管許多參議員表示反對任何大規模的經濟刺激計劃，但若白宮和佩洛西達成一項新冠救援協議，美國參議院的共和黨人也會支持，包括參議院多數黨領袖麥康奈爾。



同時美國參議院預計，周三對一項5000億美元的疫情刺激法案進行投票，期望藉此幫助受疫情打擊的小型企業。市場預期，民主黨將以計劃不足夠為由，反對共和黨的提案。



美國司法部將向Google提出反壟斷訴訟，指控該公司利用網絡搜尋引擎及廣告業務方面的優勢地位，使同業在市場競爭中處於劣勢。



美國眾議院議長佩洛西說她對可能與白宮就刺激經濟方案達協議感「樂觀」，其言論刺激美股杜指中段曾升超過300點。



經濟數據方面，美國商務部公佈，九月新屋動工上升1.9%，以年率計為141.5萬間，低於市場預期的145.7萬間。九月建築許可增長5.2%，以年率計為155.3萬間，高於市場預期的152萬間。



歐洲股市個別發展，投資者入市態度審慎。歐洲新冠肺炎每日感染人口達到新高，令疫情繼續成關注焦點。



英國富時100指數收報5889點，升4點。德國DAX指數收市報12736點，跌117點。法國CAC指數收市報4929點，升不足1點。



港股方面，市傳螞蟻下周二起招股，並於美國大選後掛牌，刺激母企阿里巴巴（9988）股價衝破300元關，高見300.4元創上市新高。恒指則表現牛皮，全日波幅143點，收報24569點，微升27點，大市全日成交金額僅993億元。



港股牛皮微升27點



藍籌股個別發展，傳螞蟻中港上市獲批，阿里巴巴收升0.74%，報299.4元；騰訊（700）旗下兩款手遊《王者榮耀》和《PUBG Mobile》分別奪得全球手遊收入榜首兩位，提振股價走高0.53%，收報564.5元。



耀才證券研究部總監植耀輝指，恒指於24700點出現較大阻力，不過港股走勢未算太差，而且資金持續流入本港市場，市況「差極都有個譜」，預料恒指短線續於24000至24700點上落。