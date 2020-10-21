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傳恒大提早還清40億債務

2020-10-21 列印
　　彭博引述知情人士指，中國恒大（3333）已全數償還40億港元夾層融資，以行動粉碎財困傳聞。據報，該筆融資原定今年11月到期，相關款項曾用作2015年購置灣仔寫字樓美國萬通大廈的抵押債務之部份再融資。於2015年，中國恒大斥資124.48億元，向華人置業（127）購入中國恒大中心，前身稱為美國萬通大廈。消息人士稱公司已於10月中旬償還全款項。恒大未有回應。

　　另外，恒大汽車（708）回A進度見進展，恒大汽車已在深圳證監局進行輔導備案。據中證監官網所示，恒大汽車已與海通證券簽定上市輔導協議，擬在上海證券交易所科創板掛牌上市。恒大汽車全日股價造好，飆升9.6%，收報23.4元，成交金額1.76億元。
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