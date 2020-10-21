傳螞蟻下周二開招 券商留1800億孖展

螞蟻科技集團上市進入最後直路，市傳螞蟻集團將於下周二（27日）正式招股，本地證券商更為螞蟻預留近1800億元孖展額度。有消息指，是次螞蟻招股在港凍資或高達數萬億元，金管局更首度與主要收款銀行商討應對資金湧港，市場流動性變化造成的影響。



近日資金不斷湧港，昨日收市後金管局再承接美元沽盤，向市場注入85.25億港元，令本港銀行體系總結餘周四將增至3623.92億港元。



市傳螞蟻最快在重陽節假期後開招，並於下周五（30日）截止公開發售。不過因本港採取「T+5」、上交所採取「T+6」的形式上市，螞蟻未能趕及在11月3日美國大選前上市，預計會在11月6日掛牌。



或凍資高達數萬億



螞蟻集團中港兩地上市料集資達350億美元（約2730億港元），將超越去年上市的沙特阿美，成為全球史上最大IPO。指數公司MSCI考慮將螞蟻H股快速納入MSCI中國指數。MSCI表示，以現時最新消息來看，螞蟻集團A股及H股發行規模及掛牌日尚未確定，但該公司將獨立評估其A股及H股表現，是否符合納入MSCI中國指數及MSCI中國A股指數條件。



另外，有內媒引述知情人士報道指，金管局預計螞蟻集團是次在港凍資或將達數萬億港元，因擔心招股期間凍資過多，對香港市場流動性造成影響，金管局曾與負責螞蟻集團此次招股的主要收款銀行，進行協商溝通以尋找解決辦法。據悉這是金管局首次就公司在港IPO期間出現的凍資問題舉行類似會議。金管局回覆查詢時表示，對市場傳聞不作評論，但會密切留意市場情況，確保本港貨幣市場有效運作。



各大證券商合共為螞蟻預留1800億元孖展額度，當中耀才將嘗試預留最多500億元孖展，輝立及富途分別預留300億元，大華繼顯及英皇則分別預留200億元，信誠及凱基分別預留150億元。另外，有證券商提早為客戶預留一定孖展額度，當中有互聯網券商已提早劃出100億元孖展供散戶預約，惟每個客戶最高僅可預留50萬元。



