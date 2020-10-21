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物管股讓路 招股銷情轉淡

2020-10-21 列印
■世茂服務錄得逾50億元的孖展認購。圖為世茂集團主席許榮茂（中）。資料圖片
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　　螞蟻集團突然加速上市步伐，下周初招股，令兩隻正在招股的物管股銷情轉淡。當中合景悠活（3913）首兩日僅獲得近57億元孖展認購，以公開發售部份集資3.12億元計算，超購逾17倍，世茂服務（873）則錄得逾50億元孖展認購，公開發售集資10.12億元，目前超額認購近4倍。

　　消息人士透露，合景悠活國際配售部份，已經錄得數倍認購，認購的投資者中包括長線基金以及保險基金。

滴滴料明年來港

　　另外，路透社引述消息指，內地網約車公司滴滴出行，因考慮到現時中美關係緊張，計劃將上市地由原本的美國紐約移師至本港，並已與投行進行初步商討，最快明年上半年來港上市，估值超過600億美元（約4680億港元）。滴滴出行回應表示，沒有任何明確IPO計劃。

　　納泉能源科技（1597）昨日掛牌，終收市報2.07元，若不計手續費及佣金，每手1000股賺70元。

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