物管股讓路 招股銷情轉淡

消息人士透露，合景悠活國際配售部份，已經錄得數倍認購，認購的投資者中包括長線基金以及保險基金。
滴滴料明年來港
另外，路透社引述消息指，內地網約車公司滴滴出行，因考慮到現時中美關係緊張，計劃將上市地由原本的美國紐約移師至本港，並已與投行進行初步商討，最快明年上半年來港上市，估值超過600億美元（約4680億港元）。滴滴出行回應表示，沒有任何明確IPO計劃。
納泉能源科技（1597）昨日掛牌，終收市報2.07元，若不計手續費及佣金，每手1000股賺70元。
本港新冠肺炎疫情有緩和跡象，政府昨天宣佈，周五起放寬參與婚禮的人數上限至五十人，其間不得飲食。有婚禮顧問對本報說，婚禮的頻繁程度，能夠反映消費力，帶旺其他行業如零售和室內裝修等，又指疫情下更多新人選擇...
2020-10-21
台灣駐斐濟代表處本月初舉行「雙十」酒會期間，兩岸駐斐濟官員懷疑發生肢體衝突，有台方人員受傷。兩岸當局事後互相指責對方要為事件負責。據台灣傳媒報道，經斐濟外交部介入斡旋後，在台灣當局提出控告前，內地當局已經撤告，事件暫告一段落。 在台灣，行政院長蘇貞昌表示，內地駐外人員「耍流氓打人」，非常不應該，予以嚴厲譴責。鑒於內地與斐濟有外交關係，因此有外交豁免權，斐濟警方難以辦理，但聲言要將相關證據訴諸國際；內地當局早前則批評，台方人員向執行公務的中國使館人員，發起言語挑釁和肢體衝突，導致中國外交官受傷。
2020-10-21
泰國的反政府示威持續超過三個月，至今近百人被捕。泰國內閣同意下周一在國會下議院召開特別會議，商討應對政治危機的方法。同時，當局收緊對傳媒的審查，指多家傳媒涉嫌觸犯緊急法及損害國家安全，下令暫停有關示威的報道。 限制Telegram運作 泰國自七月中以來，全國各地爆發反政府示威，要求首相巴育下台、解散議會及重新起草憲法，並且改革皇室等。但巴育早前表明，不會屈服辭職。泰國國會下議院議長川立派同意，下周一舉行特別會議，希望為多月的示威尋求解決辦法。巴育亦表態支持召開國會特別會議，並強調政府必須保護皇室。 泰國法院指，泰國網絡電視台Voice TV涉嫌觸犯緊急法，傳播虛假訊息，並違...
2020-10-21
雅麗居屬坐落於何文田的低密度豪宅，緊鄰太子且坐擁名校網，居住環境旺中帶靜，生活便捷。是次介紹屋苑的雅裝大宅，實用面積948方呎，3房套連士多房設計，一室清新自然，3房與大廳同享綠樹翠景。 由會...
2020-10-21
距離美國民主黨籍國會眾議院議長佩洛西設立的談判限期，還剩不到24小時，但市場憧憬美國的抗疫刺激經濟方案即將出台，美股三大指數早段向好，其中杜指曾升超過200點，見28458點；納指則升112點，見11...
2020-10-21
拜仁慕尼黑攻擊拍檔湯馬士梅拿和羅拔利雲度夫斯基今季甫開賽即着火，合共於德甲收錄十入球、七助攻。兩人今晚歐聯A組再度聯手，勢領軍主場擊敗在中場悍將湯馬士柏迪離隊後掃蕩力大減的馬德里體育會，為歐聯衞冕之旅打響頭炮，主勝去馬。 （Now645、有線603台周四凌晨3:00直播） 梅拿今季於四輪德甲攻入三球，還有四次助攻，他矢言自己在場上得心應手：「我喜歡游走在中前場不同位置，這讓我有空間攻擊對手。」而貢獻七入球、三助攻的羅拔仔，亦盛讚這位攻擊拍檔：「在球場上我們有心靈感應，每秒他（湯馬士梅拿）都能找到我。」兩人今晚轉戰歐聯可望續有好表現，領軍延續近四場各賽事全勝的強勢。 馬體失鐵...
2020-10-21
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
近年升呢人夫兼人父的陳展鵬好黐家，唔使開工就會留喺屋企陪家人，所以成個IG都貼滿1歲半愛女陳諾瑤（小豬比）的萌照。「前世情人」抵錫，但佢都冇忽略愛妻單文柔（Phoebe），閒時又會陪對方High-Te...
2020-10-21
香港人表現出高度的自律，新冠肺炎疫情持續放緩，港府審時度勢，給本地旅行團鬆綁，准許開辦三十人團，不但為陷入困境的旅遊業界帶來「及時雨」，也讓市民大眾在疫情下得以舒展身心，平衡生活，所以必定大受歡迎，但為防一鬆綁丶即有爆疫危機，業界和市民必須想方設法，加倍防疫，才好出遊。 當局已列出多項防疫措施，要求旅行社遵守，但這些都是基本，旅行社為防出現本地遊群組，可以做得更多，例如可否向團員派發透明膠頭罩，令戴上口罩團員有雙重保護，又可否在旅巴之上掛上膠布把座位分成小區，都是花費無幾，但又可以提高防護的舉措。除上述以外，導遊與團員之間的互動，也應作出改變，盡量避免面對面交談，改為使用手...
2020-10-21
潘頓貴為四屆香港冠軍騎師，用心策騎時常有神級發揮，可是也不乏礙眼鏡頭，在他胯下冤枉輸的也為數不少。要知潘頓的叫座力不遜莫雷拉，投注其座騎本來已有回報較低的預算，還要擔心拼勁的話，熱捧前不得不考慮清楚，...
2020-10-21