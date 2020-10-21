中移動盈利復增長 5G客激增4400萬

期內中移動營運收入為5744億元，按年升1.4%。其中通訊服務收入5257億元，按年升2.5%；銷售產品及其他收入487億元，按年跌9.2%。集團首三季EBITDA為2169億元，按年跌3.8%；EBITDA率37.8%，按年上升2個百分點；稅前利潤為1078億元，按年跌0.37%。
流動業務方面，集團首三季流動客戶總數約9.46億戶，今年累計淨減少410萬戶。其中4G客戶總數達7.7億戶，按季增1000萬戶；5G套餐客戶總數達1.14億戶，按季增4400萬戶。首三季流動平均每月每戶收入（ARPU）為48.9元，較6月底降2.8%。
另外，首三季總通話分鐘數為22580億分鐘，較6月底增加55.1%；平均每月每戶通話（MOU）265分鐘，較6月底升2.7%；手機上網流量達653億GB，較6月底增加59%；手機上網平均每月每戶手機上網流量（DOU）達9.1GB，較6月底升5.8%；短訊使用量達7130億條，較6月底增長49.7%。
有線寬帶業務方面，截至今年9月底止，集團有線寬帶客戶總數達2.04億戶，首三季淨增1717萬戶，有線寬帶ARPU為32.4元，按季增加0.7元。
續推動5G發展
中移動表示，將繼續大力推進「5G+」計劃、深化基於規模的價值經營、推動CHBN全向發力，以實現全年通信服務收入保持增長；面對5G運維成本與轉型投入不斷增大的挑戰，集團將堅持「有保、有壓、有控」配置資源，深入推進降本增效，保持良好盈利水平，實現全年利潤保持穩定。中移動昨日收報49.95元，無升跌。