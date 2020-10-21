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港銀須申報違《國安法》交易

2020-10-21 列印
　　由金管局給予意見、經香港銀行公會制定的「打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的常見問題」於9月下旬更新指引，新指引加插有關違反《港區國安法》的舉報要求，包括當銀行知悉或懷疑任何財產涉嫌違反《國安法》，便應向警方通報。有不同銀行的合規人員指，新指引要求與現行舉報機制無異，只是新增監察銀行戶口有否被使用作從事違反《國安法》活動。

　　新指引列明，銀行若發現涉嫌違反《國安法》交易，應按現行通報機制，向隸屬警務處及海關的聯合財富情報組作出舉報。其網上通報平台「可疑交易報告管理系統」（STREAMS）現已新增《國安法》作為通報原因選項。此外，當銀行知悉或懷疑有財產涉違反《國安法》，銀行有責任盡快通報。

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