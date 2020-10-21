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李寧電商業務勁增四成

2020-10-21 列印
　　體育用品股李寧（2331）昨日公佈，截至今年9月底止第三季度的銷售數據，若撇除李寧YOUNG，整體同店銷售按年錄得低單位數增長；銷售渠道方面，零售（直接經營）渠道及批發（特許經銷商）渠道均錄得中單位數下跌，電商虛擬店舖業務則錄得按年升30%至40%的高段增長。零售表現方面，第三季李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）整個平台零售流水按年錄得中單位數增長。

　　另外，包括零售及批發的實體渠道則錄低單位數下降，零售渠道錄得持平及批發渠道錄得低單位數下降；電商虛擬店舖業務錄得40至50%低段增長。李寧股價昨日創新高，高見40.85元，收報40.7元；升6.5%。

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