中環IFC外望——天貓雙十一今預售 料八億用戶參與

阿里巴巴（9988）引爆網購熱潮的「雙11」活動，今年踏入第12年，今年天貓「雙11」將於今日啟動預售，並宣佈將購物活動增至4日，並設兩個銷售時段，令「光棍節」變成「雙節棍」，預計有逾8億用戶參與。



阿里表示，「雙11」除了往年的11月11日舉行外，亦加設11月1至3日銷售時段，旨在為商戶提供雙重機會，在「疫市」下推廣商品。今年「雙11」將在天貓設有逾25萬個品牌，向消費者提供超過1400萬件折扣商品；至於海外的天貓國際有逾2600個新品牌，阿里的跨境電商平台考拉亦首次參與。而直播產品將覆蓋美妝、電子產品，以至汽車及住房。



阿里旗下淘寶天猫總裁蔣凡表示，創新一直是「雙11」的核心，對於疫情帶來消費習慣的根本改變，亦加速商業數碼化轉型步伐，遂將「光棍節」變成「雙節棍」，為商戶及消費者給予來更多互動。







富邦1.28厘稅貸搶客



稅季殺到，富邦香港以低息搶灘，昨公佈推出全新稅務貸款，實際年利率低至1.28厘，按年減1.04厘，貸款額最多可借100萬元，或月薪8倍，還款期則由6至24個月不等。



以還款期最長的24個月計算，最高及最低貸款實際年利率，分別維持在6.75厘及2.64厘。富邦去年稅貸按一般客戶和特選客戶去劃分，最低貸款實際年利率分別為5.67厘和4.8厘，如以借80萬或以上計算，今年貸息為2.64厘，按年大減兩至三厘。



富邦稅貸門檻為1萬元，而且手續費全免，夫婦同時申請，息率將按兩人獲批貸款總額計算，可享最低息率。如以電話申請，最快30分鐘可獲初步批核結果。富邦銀行（香港）高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明表示，銀行息率結構簡單易明，沒有任何隱藏條款，亦毋須符合開立額外戶口或維持存款額等附帶條件。



高瞻