民主共和兩黨冀大選前達協議 紓困方案反覆 杜指跌97點

美國紓困方案在大選前通過仍有轉機，杜指早段反覆上升逾百點。不過，油價跌近2%。杜指在早段升110點，報28419點，升幅相等於0.4%。標普五百指數早段升0.5%，納斯達克指數升0.8%。港股夜期中段升130點，見24770點，高水16點。



美國民主黨眾議院議長佩洛西表示，民主黨已起草一份妥協的紓困方案，與白宮達成協議感到樂觀。不過，民主黨參議院少數黨領袖舒默指出，不認為雙方可以達成協議；白宮幕僚長梅多斯表示，財長努欽與佩洛西周二磋商新紓困計劃細節有進展，但彼此仍有很大分歧，而兩人周三將繼續嘗試在大選前達成經濟刺激方案。



數據方面，美國上周抵押貸款申請指數下降0.6%，前一周跌0.7%。



油價回落，紐約原油期貨現時每桶報40.88美元，跌0.82美元或1.99%；倫敦布蘭特期油報42.43美元，跌0.73美元或1.69%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28210點，跌97點；納斯達克指數收報11484點，跌31點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見30.91港元，較香港收市價跌0.14港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見565.60港元，較香港收市價跌0.90港元。



歐洲股市收低，英法德三大股市跌幅超過1%。英國富時100指數收報5776.5點，跌112點。德國DAX指數收報 12557.64點，跌179點。法國CAC指數收報4853.95點，跌75點。瑞典電信巨擘愛立信發佈了優於預期的第三季度財報後，周三股價大漲近1成。



金價上揚。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1929.5美元，升14.1美元，升幅0.74%。



內地實體經濟讓利逾1.5萬億



外圍及內地股市走弱，但仍無阻港股繼續反彈，昨日在電訊及內銀股帶領下，恒指一度最多升333點，高見24903點，刷新自9月7日以來高位，收報24754點，升184點，恒指四日累漲595點；國指重登一萬大關，收10077點，升89點；科指逆市跌0.35%，收7618。港股成交增至1095億元。分析指港股形成黃金交叉走勢，恒指可上試25500關。



中國人民銀行行長易綱在2020金融街論壇上表示，自今年第二季度以來，中國經濟逐漸復甦，金融管理部門透過深化貸款市場報價利率（LPR）改革，推展降低貸款利率、減少收費等方式，推動金融部門向實體經濟讓利，估計截至9月底，讓利逾1.1萬億元人民幣，他更預料隨着各項政策措施效果進一步體現，全年或可實現讓利1.5萬億元人民幣。



市場憧憬「雙十一」及螞蟻上市，阿里巴巴（9988）高見303.8元，創新高，收升0.27%，報300.2元；騰訊（700）微升0.35%收報566.5元；美團（3690）漲3.14%收報369元。



內地將展開大型疫苗接種計劃，藍籌股藥明生物（2269）高見233元創新高，收市漲11.61%，報225元；康希諾（6185）漲5.79%；康龍化成（3759）抽高4.78%。國泰航空（293）重組，刺激股價曾急升6.6%至6.1元，收市漲2.27%，報5.85元。



