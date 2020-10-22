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人民幣創逾兩年高

2020-10-22 列印
  人民幣愈升愈有，在岸價（CNY）昨收報6.6575兌1美元，升243點子，創逾兩年新高；離岸價（CNH）更一度升穿6.63，高見6.6278，每百港元兌人民幣則曾高報85.52。

  渣打金融市場環球區域主管陳銘僑預期，未來一段時間美元可能會由現水平再貶值多8%至12%，這將有利亞洲貨幣，人民幣兌美元明年有望升值到6.4至6.5水平。

  陳銘僑表示，雖然人民銀行在十一黃金周長假後出招將遠期售匯業務的外匯風險準備金率由20%下調至0%，為人民幣升值降溫，但料中長線人民幣強勢持續，明年有望升值至介乎6.4至6.5兌1美元。

  人民幣昨日離岸價升穿多個關口，一度大升352點子，高報6.6278，為2018年7月底以來新高。
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