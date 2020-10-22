國泰重組裁8500員工 即時停運國泰港龍

國泰航空（293）昨日宣佈企業重組，大幅削減8500個職位，佔總員工約四分之一，並即時停運國泰港龍，是本港史上最大規模裁員行動。惟大行看好國泰重組計劃，認為最壞時間已過，對前景感樂觀。國泰股價昨日升逾2%，收報5.85元。



國泰昨日於開市前公佈裁員行動，削減約8500個職位，相當於員工總數24%，5300多名駐港員工飯碗不保，包括2100多名國泰員工、國泰港龍全體2000多人，另涉600名海外員工及2600個懸空職位，整個重組成本約22億元。



賀以禮昨日強調，現時國泰負債低、現金流充足，重組後減少「燒錢」，已達至相對可持續營運水平，故未有再集資需要，亦無意出售飲食、洗衣、地勤服務等非核心業務作進一步重組。他又指出，這段期間一直得到股東支持，未有股權架構變動，至今也沒有收到任何收購建議。



股價升逾2%



交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，完成重組後國泰的的現金流，可足夠支撐營運多12至15個月，但以現時每月「燒錢」減少五億元作推算意義不大，因為明年復開航班後成本會相應增加，若旅客需求未達預期，恐會再擴大現金淨流出。至於放棄國泰港龍品牌，尤璐雅指出，港龍在疫情前營運表現已走下坡，未來數年行業或走向低成本區域航線模式來看，香港快運亦可作出取代，故料影響不大。



大行看好重組方案



市場看好國泰重組方案，大和報告指出，國泰重組意義重大，形容是在不確定的國際旅遊市場中，為維持運營鋪平道路，並指最壞情況已過去。大和資本中國及香港汽車、交通及工業研究主管劉偉健表示，裁員人數加上重新定立薪酬條件，節省成本規模較預期高，估計裁員後的人手，足夠應付市場回復近五成水平。他又相信，今次重組範疇覆蓋廣泛，當國泰明年航班回復三至四成水平，便能反映重組成果，因而對其前景感樂觀。



