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友邦拓投連險計劃吸舊客

2020-10-22 列印
　　友邦香港宣佈，將今年5月推出的「智能投資選擇服務」，由投資相連壽險計畫的新客戶拓展至現有客戶，客戶可透過流動應用程式「友聯繫」及其網頁版，按自己的風險評估分數查閱個人化參考投資組合，並建立及更改投資組合。

  友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒昨日表示，市況隨疫情波動，投資者風險偏好亦轉變，客戶風險胃納有所增加，由年初避險而轉向債券、派息或貨幣基金等，近期已轉向股票基金懷抱。

  友邦投資管理香港為此服務提供逾120個參考投資組合，並每季根據其對金融市場的分析作出調整。

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