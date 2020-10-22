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數碼人幣跨境支付 政府探討合作

2020-10-22 列印
　　內地數碼人民幣動態頻頻，市場日益期待其面世。財庫局局長許正宇書面答覆立法會議員提問時表示，數碼人民幣若能應用於跨境支付，將可進一步促進香港與內地互聯互通；政府及金管局會繼續與人民銀行保持聯繫，探討合作的可能性。

  許正宇表示，金發局亦已籌組一個工作小組，研究香港如何把握數碼人民幣發展的機遇。

  他續稱，據了解數碼人民幣的試點目前的主要應用範圍為內地的零售支付，而人行亦正在內地一些城市開展數字人民幣試點。若人行有意就數碼人民幣在內地以外地區的使用作出探討，港府及金管局會積極回應及配合。





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