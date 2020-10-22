AH各發行16.7億股 螞蟻下周二起開招

巨型獨角獸螞蟻集團A+H兩地上市在即，中證監昨晚發文稱，同意螞蟻集團於科創板的首次公開發行股票（IPO）註冊，而路透早前亦引述消息人士稱，螞蟻已經通過港交所（388）上市聆訊，這意味着螞蟻隨時可在中港展開招股。



上市前夕，螞蟻集團還斥資27億元在浙江省杭州市買地，正式將全球總部落戶在杭州。杭州市政府官網昨披露，螞蟻旗下的支付寶（杭州）信息技術有限公司以26.99億元總價、零溢價率競得杭州市西湖區之江度假區一宗商住用地，該地塊出讓面積20.78萬平方米，樓面價每平方米5194元；競買保證金達24.3億元，土地出讓年限為40年。



市傳螞蟻最快將在重陽節假後，即下周二（27日）展開招股，於下周五（30日）截止公開發售，不過因本港採取「T+5」、上交所採取「T+6」的形式上市，螞蟻未能趕在11月3日美國大選前上市，預計會在11月6日掛牌。



螞蟻兩地上市的集資額已提高至超過350億美元（約合2730億港元），將超越去年上市的沙特阿美，成為全球集資規模最大的IPO。



券商預留1800億孖展



世紀新股來襲，引發全球投資者摩拳擦掌等認購，本地各大券商合共為螞蟻預留約1800億元孖展額度，當中，耀才將會嘗試預留最多500億元孖展，輝立及富途分別預留300億元，大華繼顯及英皇則分別預留200億元。



日前有內媒引述知情人士指，金管局預計螞蟻集團是次在港凍資或將達數萬億港元，因擔心招股期間凍資過多，對香港市場流動性造成影響，金管局曾與負責螞蟻集團此次招股的主要收款銀行，進行協商溝通以尋找解決辦法。



據悉這是金管局首次就公司在港IPO期間出現凍資太多問題，而舉行類似會議。金管局回覆本報查詢時表示，對市場傳聞不作評論，但會密切留意市場情況，確保本港貨幣市場有效運作。



