藥明巨諾今招股 最多集資23.25億

藥明巨諾（2126）今日起招股，全球發售9769.2萬股，招股價介乎20至23.8元，最高集資23.25億元，每手500股，入場費為12019.92元，下周三（28日）截止招股，預計11月3日掛牌，高盛及瑞銀為聯席保薦人。



由藥明康德（2359）以及美國朱諾治療（Juno Therapeutics）共同創立的細胞療法公司的藥明巨諾，是次引入10名基石投資者，合共認購1.5億美元（折合約11.7億元），假設超額配股權未獲行使，基投認購的股份數目佔發售股本總數的50%至59.5%。當中Rock Spring Capital、Oaktree Capital等五名基投分別認購2000萬美元，AVICT Global認購1500萬美元，高瓴資本、太平資產管理等三名基投分別認購1000萬美元，Aranda Investment認購500萬美元。



公司計劃將集資金額的64%用作部分產品、療法的研發活動，10%將用於建立內部銷售及營銷團隊，12%用於投資新潛在收購及引進授權機會等。



萬國數據招股 最高籌137.6億



另一邊廂，再有在美上市中概股回流本港上市，中國數據中心服務提供商萬國數據（9698）昨日起招股，最高集資137.6億元，不過中概股已非投資者趨之若鶩的對象，該股首日孖展僅錄得2.12億元，若以公開發售部份集資6.88億元計算，只佔公開發售三成，遠未足額。萬國數據全球發售1.6億股，招股價最高為每股86元，每股美國存託股份（ADS）一拆八，等同於八股香港普通股。每手100股，入場費8686.66元，預計下周二（27）日截止招股，11月2日掛牌。



