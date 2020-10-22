中環IFC外望——「微信女」再搵食 宏光洗倉瀉八成

「微信女股系」沉寂半月後再出動搵食，今年1月上市、內地建築玻璃商中國宏光（8646），股價創上市新高翌日，開市即洗倉式下插，短短數分鐘由「蚊股」變「毫子股」，低見0.52元，大瀉87.4%。



創業板股中國宏光於今年1月13日掛牌（見圖），招股價為0.77元，其後數月表現平平。9月29日中國宏光突然發力，由「毫子股」晉升「蚊股」，及後愈戰愈勇，於14個交易日內累升5.2倍，前日更創上市新高4.12元，全日交投活躍，成交額達2.69億元。



惟開市中國宏光便上演高台跳水，數分鐘該股已大瀉87.4%，插至0.52元，再次跌穿招股價，最終收報0.59元，仍挫85.7%，成交4163.28萬元，市值一日間蒸發10.6億元。



中國宏光並未及時公佈股份及成交異動原因，惟有網民爆料，該股慘被洗倉，或涉「微信女」炒高出貨，有股民晒出截圖，「微信女」曾於前日收市前（約下午3時），極力推介以現價大手買入中國宏光，當時股價已高達4.05元。「微信女」聲稱持股1至2個交易日後，盈利可達兩至三成。若有苦主不幸中伏，以4.05元入貨，即使只持有一手（3000股），一日便損手10380元。



滙豐︰四分一人遭網騙損手



港人機不離手，生活愈趨數碼化，連帶網上騙案急增。滙豐昨公佈數碼騙案調查，訪問800名年齡介乎18至55歲的香港市民，逾八成受訪者表示曾成為網上騙案目標，其中26%人因此蒙受金錢損失，平均損失3800元。



在六種常見騙案中，包括電子支付、網上情緣、身份盜竊、冒充官員、求職騙案及詐騙電話，港人最常遇到的是詐騙電話和假冒官員騙案，分別佔72%和64%，當中以網上情緣和電子支付詐騙損失最為嚴重，平均損失金額分別為4100元和2500元。三分之一的受訪者表示曾遇上網上情緣騙局，當中7%受訪者蒙受金錢損失。



高瞻