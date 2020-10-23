聚焦美大選今終極辯論 市場波動 杜指倒升152點

雖然美國的勞工市場數據遠勝預期，但市場仍在觀望美國抗疫方案能否落實，以及總統大選最後一場辯論的情況，美股周四早段承接前日跌幅，杜指曾挫170點或0.6%。納指和標指曾分別跌1%和0.45%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28363點，升152點；納斯達克指數收報11506點，升21點。滙控（005）美國預託證券價格曾見31.36港元，較香港收市價升0.11港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見561.10港元，較香港收市價跌2.40港元。



美國勞工部公佈，截至本月17日的一周，首次申領失業救濟人數為78.7萬人，按周減少5.5萬人，遠較市場預期的87萬人為少。截至本月10日的一周，美國續領失業救濟人數為837.3萬人，按周減少102.4萬人。



分析師指出，儘管上述勞工市場數據遠勝預期，但對市場支持不大。市場聚焦於美國抗疫方案能否落實，以及總統大選最後一場辯論的情況。



恒指五連升



美國總統大選最後一場辯論，將在香港時間今天早上九時舉行。摩根士丹利的分析師指出，如果大選未能即時得出結果，而標普指數因此跌至3100點水平，屆時便是趁低吸納的好時機，因為無論誰當選美國總統，都會提出刺激經濟的措施，以抵銷疫症帶來的影響。



歐洲股市個別發展，三大主要股市漲跌互見。英國富時100指數5785.65點，升9點，升幅0.16%。德國DAX指數收報12543.06點，跌14點，跌幅0.12%。法國CAC指數收報4851點，跌2點，跌幅0.05%。



金價下挫。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1904.6美元，跌24.9美元，跌幅1.29%。



港股方面，投資者觀望本周美國總統大選辯論，港股走勢反覆，內銀股和濠賭昨日突圍而出炒上，帶挈恒指先低後高，延續五連升之勢，收報24786點，微升31，五日累漲627點。



港股昨日由內銀股領漲，建行（939），交行（3328）及工行（1398）升逾2%；招商銀行（3968）破頂，收漲2.57%。



博彩股於悶市中表現搶眼，金沙中國（1928）上季淨虧損逾5.6億美元，但該集團指隨著訪客增加，中場市場將會復甦，金沙股價抽高5.2%，收29.35元，為最強勢藍籌股。