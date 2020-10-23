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國泰前景難料 大行紛降目標價

2020-10-23 列印
  國泰（293）周三宣佈世紀重組計劃，大行看法各異，惟紛紛調低其目標價，最看好的大和相信國泰資金夠「燒」兩年，明年虧損或可按年收窄逾七成。

  大和發表的報告指出，只要航空業未顯著轉壞，國泰未來12個月不會進一步裁員。

  大和預計國泰今明兩年虧損為204億及54.3億元，即明年蝕幅較市場溫和，重申買入評級，目標價降至5.85元。

        高盛料國泰今明兩年，分別錄得特殊項目前虧損189億元和97.9億元，給予「沽售」評級，目標價進一步下調至4.95元。

  摩根大通考慮國泰的重組計劃後，目標價由6.5降至6.2元，評級維持「中性」。
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