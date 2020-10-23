史提芬施迪「睡醒」 滙豐銅獅重見天日

代表着滙豐銀行並與港人見證着香港歷史發展的一對銅獅，今年在元旦示威活動中慘遭火燒和淋紅油。被「毀容」後的銅獅自此封箱多月，終於重見天日。滙豐昨日宣佈，坐鎮滙豐總行大廈的銅獅史提芬和施迪，已完成首階段清潔，同日重新揭幕，而進一步的復修和保養工作將會繼續進行。



昨早舉行的銅獅重光揭幕儀式由香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝、滙豐香港區行政總裁施穎茵主持。銅獅揭幕前早於半夜時份已被拆箱，但全身就被一幅大布蓋著，昨待80歲的御用風水大師龍景銓出場後，便正式進行揭幕儀式。然後，風水大師用紅色的濕毛巾替銅獅抹身，接着「點香」圍住史提芬和施迪各轉一個圈，又用紅油替銅獅「點睛」和「油腳甲」。至於滙豐總行後面對住長江中心的一對石獅，雖並無被人暴力對待，但早於一月初滙豐為審慎起見亦將它們封箱，而它們跟銅獅齊於昨日重光。



滙豐指，年內受到疫情影響，海外專家未能來港，無可避免延誤了復修的工作，而整個計劃將分階段進行。



自1935年起，兩尊銅獅一直鎮守滙豐總行大廈門外，二次世界大戰時，日軍佔領香港後曾被日軍「俘虜」至大阪，日本戰敗後被運回香港。



復修分階段進行



去年下半年反修例事件，同年底警方以洗黑罪名拘捕「星火同盟」成員，滙豐按警方要求，凍結星火在該行戶口內7000萬元資金捐款。今年元旦民陣發起「元旦大遊行」，遊行過程中，中環的滙豐總行一度成為破壞目標，連銅獅子亦不能倖免，被示威者淋上紅色油漆。入夜後，銅獅子更被淋上易燃物體，一度起火。隨後滙豐以木板圍封銅獅直以待進行復修。



自此，滙豐的惡運連連，因華為事件繼續被中國針對，又因王冬勝簽名支持港區國安法得罪西方，滙豐兩面不是人，3月又被迫暫停派息，股價一落千丈。最近運程好似稍有好轉，中國似對滙豐釋出善意；同時近期市場開始吹風英國銀行或有機會恢復派息。碰巧在這些好消息出現後，銅獅便重光了。可謂雙喜臨門。



