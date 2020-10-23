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中電信首三季賺187億

2020-10-23 列印
　　中國電信（728）首三季純利按年升1.7%，至187億元（人民幣，下同），5G套餐用戶單在第三季增加2696萬戶，至6480萬戶，帶動每月每戶移動服務收入（ARPU）跌幅收窄至44.4元。

　　中電信公佈，首三季收入按年升3.5%，至2926億元，其中佔絕大部份的服務收入升幅相若；而支出中，網絡運營及支撐成本大升12.6%，主要是持續提升網絡以助發展5G。整體除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則略升0.3%至922億元。

        第三季末移動用戶數按季增加3640萬戶，至3.49億戶。

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