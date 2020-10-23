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中海油 將提升天然氣比重五成

2020-10-23 列印
　　中海油（883）昨收市後公佈第三季營運數據，期內實現油氣總淨產量1.312億桶油當量，按年升5.1%；天然氣產量佔比為21%。中海油首席財務官謝尉志昨日表示，將加大國內外天然氣的勘探開發投入以提升產量，冀2035年天然氣產量佔比可提升至50%；同時積極發展海上風電業務，為政府實現「2060年碳中和」目標作出貢獻。

        受低油價拖累，中海油第3季油氣銷售收入按年減26.8%，錄得約355.5億元（人民幣，下同）。中海油於季內平均實現油價每桶43.03美元，按年降29.3%。

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