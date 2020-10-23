中環IFC外望——港娛樂媒體業收入減11.8%

羅兵咸永道公佈《2020至2024年全球娛樂及媒體行業展望》，香港娛樂和媒體行業的收入按年跌11.8%，至750萬美元（約5850萬港元），同期跌幅較全球和亞太地區大。



人人留家抗疫，刺激電子遊戲、OTT影片、音樂、電台及播客等需求，報告預料至2024年，香港OTT影片（Over-the-top） 複合年增長率維持10.1%，而預計收入達3.73億美元（約29億港元）；至於電子遊戲未來5年將按複合年增長率增6.2%，至2024年收入將達到11億美元（約86億港元）。



內地則繼續保持全球最大電子遊戲市場的領先地位，收入由從2019年的284億美元（約2215億港元）增至2024年385億美元（約3003億港元）。



PwC中國內地及香港媒體行業主管合夥人邱麗婷稱，內地遊戲製造商和程式員等人才充足，加上抗疫期間遊戲需求急增，料內地遊戲市場未來5年每年收入規模增5.2%。



中高收入散戶 80%欠理財規劃



財富管理集團St. James's Place Wealth Management Asia公佈財富與生活調查，針對本地中高收入散戶投資者，以投資取向、支出及儲蓄方式剖析與財富的關係，當中78%香港人缺乏理財規劃，未能實現創造財富。



經濟不景，市況波動，除現金外，有87%受訪投資者表示持有股票，53%擁投資相連保險，49%則持有物業。調查所示，香港人整體較擅於規避風險，有需要時會迅速套現，以減少短期損失，如現金、保險及退休金以外的資產類別表現不佳時，有34%受訪者會在24小時內套現股票，而加密貨幣和交易所買賣基金則分別佔29%和28%。



SJP香港業務主管Matthew Deeprose稱，疫情來襲，經濟不穩，港人宜謹慎投資。惟本港大多投資者未有規劃未來，情況令人擔憂。



高瞻



