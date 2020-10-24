A股全線向下，上證指數三連跌，失守3300點，以接近全日低位3278點收市，跌1.04%；深證指數13128點，跌2%；兩市成交6878億元人民幣。全周滬指累降1.75%。
「三桶油」齊飆跑贏藍籌
「三桶油」齊彈逾半成冠絕藍籌，雖然中海油（883）首三季收入跌近三成，但預期全年產量可達標，股價飆高7.27%，收報7.67元；中石油（857）抽高6.48%，收報2.3元；中石化（386）炒高6.67%，收報3.2元。
本地銀行股一枝獨秀，滙控（005）彈3.2%，收報32.25元；恒生（011）抽高5.55%，收報121.7元；中銀香港（2388）揚2.56%，收報22.05元；渣打（2888）彈2.05%，收報39.8元。
赤子城落鑊炒高46%
恒生科指挫近2%，近乎全部成份股「見紅」收市。新東方在線（1797）瀉8.48%，收報27元，為跌幅最大科指成份股。另外，騰訊（700）跌0.36%，收報561.5元；阿里巴巴（9988）走低0.67%，收報298元；美團（3690）挫2.45%；小米（1810）插2.24%，收報21.85元。赤子城科技（9911）料首九個月增值服務收入大增65倍，消息刺激股價勁升45.95%，收報2.16元，成交金額2.63億元。
耀才證券研究部副經理譚智樂指，近期恒指走勢改善，連日站穩於100天線之上，看似有向上突破跡象，惟美國大選情況未完全明朗化，向上水位不多，但毋須對後市看得太過悲觀。他續稱，舊經濟股表現標青兼硬淨，新經濟股則應要稍作整固，但相信仍然有吸引力，可作長線投資。