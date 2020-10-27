抗疫紓困方案無進展 疫情失控 杜指瀉650點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27685點，跌650點；納斯達克指數收報11358點，跌189點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見32.36港元，較香港收市價升0.11港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見566.00港元，較香港收市價升4.50港元。
華制裁對台軍售美商
中國對美國作出反制措施，對參與此次對台軍售的洛歇馬丁（Lockheed Martin）、波音防務、雷神（Raytheon）等美國企業，以及在售台武器過程中表現惡劣的美國有關個人和實體實施制裁。
同時，中方要求美國廣播公司（ABC）等6家美國媒體駐華分社，自即日起，於7日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產等書面材料，以回應美國早前將6間在美國營運的中國媒體列為外國使團。
上周港股連升5日，累計升逾600點，恒指逼近25000點心理關口，市場投資氣氛良好。昨日港股假期休市，在3日連假過後，今日復市遇上螞蟻集團招股，及ibond繼續接受申請，加上美國大選逼近，投資者觀望態度濃厚，分析料本周港股走勢牛皮，處整固期。
螞蟻招股利港市場氣氛
光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，上周港股高位見24970點，但料本周港股走勢平淡，即使市場資金充足，港股氣氛好，突破25000點後上升空間不大，維持在200至300點之間上落。
加上全球新冠肺炎疫情有反彈，以及美國大選逼近，環球不明朗的因素高。
世紀新股螞蟻A+H股招股，螞蟻今發售16.7億股H股，溫傑料萬億股份或令市場出現資金抽緊的情況出現，但料對二手市場影響不大。
綜合證券商預測，料滙控列帳基準除稅前溢利介乎17.65億美元至24.19億美元，按年跌5至6成4，但市場憧憬或會恢復派息。
至於渣打則介乎4.77億美元至5.48億美元，按年下跌逾5成。溫傑稱即使營運數據有改善，滙控難再成為推動大市動力，料滙控股價在30元至33元之間徘徊。