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傳抖音港上市估值逾7800億

2020-10-27 列印
  「抖音」母企字節跳動（ByteDance）再有上市傳聞。據內媒報道，字節跳動正考慮推動旗下「抖音」業務單獨在港上市。知情人士指，高盛等多家投行曾與字節跳動溝通承銷事宜。

  字節跳動相關負責人對此回復稱，有考慮部份業務上市計劃，但還未最後確定。

將分拆獨立上市

  早在今年7月，就曾有消息傳字節跳動正考慮其中國業務，或赴香港或上海上市。路透引述知情人士指，字節跳動的中國業務若單獨上市，估值將超過1000億美元（約7800億港元）。不過，據內媒了解，字節跳動的中國業務還將再度分拆，「抖音」中國業務將獨立上市。
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