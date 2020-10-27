螞蟻集團今起招股 平民價4040元入場

H股昨晚已經建簿，傳螞蟻開簿僅一小時，已接獲很多國際投資者認購，火爆程度堪比「雙十一」，國際配售部份已經獲得超額認購，當中大部份機構認購金額均達十億美元（折合約七十八億港元）。螞蟻招股，資金繼續湧港，令港匯續強，再次觸發7.75強方兌換保證，金管局昨承接4億美元（約31億港元）沽盤，令銀行體系總結餘突破4178.3億港元。
金管接四億美元沽盤
螞蟻集團H股首次公開發售合共發行接近16.71億股，最高集資達1336.56億港元，每手五十股，入場費為4040.31元，本周四（三十日）截止招股，預計十一月五日掛牌，花旗、摩根大通、摩根士丹利以及中金為聯席保薦人。
螞蟻科技集團首席財務官韓歆毅昨日接受本報訪問時表示，螞蟻是業務主要以內地為基礎的公司，而過去一年上海科創板的註冊制改革亦取得成功，令中國股市更加市場化及國際化，再加上公司本身的定為是科技公司，因此十分適合在科創板上市。而因全球化是公司的主要戰略之一，因此同時需要較為成熟的境外市場，因此選擇中港兩地同步上市。他又補充指，螞蟻集團上市是水到渠成的事情。對於公司估值一再提升，他透露，根據公司早前進行路演的情況來看，投資者並不太在意現價，反而主要看好公司的未來幾年的發展及增長。
Z而早前流傳美國商務部考慮將螞蟻集團列入出口管制實體清單，韓歆毅表示，相關傳聞的事實基礎不多，不認為會構成公司全球化進程中的重大影響。