全城矚目的螞蟻集團招股終於登場，本港銀行及券商為螞蟻上市制定多項認購及融資優惠政策，估計證券行連同銀行為螞蟻預留的孖展額已近3000億元。
中銀香港(2388)宣佈，客戶經手機及網上銀行以新股融資認購，可享特優年利率半厘，且融資成數高達九成，最低借款額為十萬元，凡於指定期內經中銀香港認購新股，可獲豁免新股認購手續費。有分析指，根據過往的紀錄，一手50股，令人人有一手可能性大增。
滙豐銀行較早前曾罕有地表示，將為個人客戶預留逾1000億元資金作螞蟻IPO認購貸款，客戶可享極廉宜的孖展利率，且透過匯豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。另恒生銀行(011)亦表示，就螞蟻IPO推出豁免認購手續費的優惠。
證券商方面亦為螞蟻出場做足準備。輝立証券企業融資副經理陳英傑表示，輝立認購新股最高可借十成，認購五萬元金額或以下免利息，並只需38元手續費；而認購五萬元以上的孖展息率為3/48厘。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指出，是次螞蟻招股入場費僅4040元，相信投資者會感意外，因為一直市傳均是500股一手，涉四萬多元，現在50股，4000多元可入場，相信一定會帶動全家總動員認購，認購人數相信會創出新高。而根據過往的紀錄，一手50股確實增加了人人有份的可能。