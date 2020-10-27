上季稅前利潤料插57% 滙控何時派息受關注

滙控綜合證券商平均預測顯示，其第3季預期信貸損失料為20.18億美元，按年大增1.3倍，按季則減47.3%；稅前盈利按年雖大跌，按季卻激增約90%。以此推算，滙控首9個月的稅前盈利預測為63.86億美元，按年大跌63%；預期信貸損失料為88.76，按年大增3.4倍。
早前股價曾跌穿28元世紀供股價並創25年新低的滙控，股價於上周反彈至32元樓上。
高盛預期滙控淨息差受壓情況於第3季走出谷底，下半年撥備將因應宏觀環境改善而減少，這對其股價有正面作用；並料匯豐將獲得監管機構批准於明年重啟派息，而在未來盈利增加和強勁的資本狀況下，估計滙控明年將派發今年度第4季度股息10美仙，2021年及2022年度將分別派發30美仙及40美仙股息，並料滙控將透過回購來中和以股代息的攤薄效應。
憧憬中國業務有突破
正榮金融業務部副總裁郭家耀預計，滙控第3季業績會優於第2季，因首2季撥備已做得好狠，現時經濟情況又稍見改善。他亦相信滙控明年才有望恢復派息。滙控主席杜嘉祺據報期待拓展中國市場的言論，市場憧憬滙控的中國業務或有突破性發展，加上美債長息有向上趨勢，助滙控股價在30元築底，惟料升到34、35元會遇上阻力，因銀行業的經營環境依然困難。