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英央行傳向銀行派息開綠燈

2020-10-27 列印
　　英國《泰晤士報》昨報道，英國監管機構正在考慮允許銀行明年開始恢復派息。

  報道稱，英國央行和商業銀行正磋商一項協議，只要銀行的資本緩衝保持強勁，並繼續向實體經濟發放信貸，就可以向股東派息。

  另一邊廂，滙控行政總裁祈耀年昨日在金融峰會上表示，中國金融開放對於中國經濟增長起到了重要作用，中國的金融開放現在比過去更加重要。

  因應新冠肺炎疫情對經濟造成的嚴重衝擊，歐央行於3月要求銀行暫停派息，以保留資本抵禦疫情衝擊；英倫銀行亦跟隨，促使滙控（005）及渣打（2888）暫停派息。

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