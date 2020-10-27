  • 2020年10月27日 星期二
  • 23º
  • 76%
熱門： 單車蜈蚣車資元朗狗場林祥焜葉璇

日報新聞 > 財經

恒騰72億購儒意影業

2020-10-27 列印
　　由中國恒大（3333）及騰訊（700）持股的恒騰網絡（136）昨晚公布，將通過增發股份全資收購儒意影業，總價72億元。

  恒騰公告披露，收購總代價將透過配發股份及認股權證支付，每股代價股份發售價為0.3元，較恒騰上周五收市價0.33元折讓約9.09%；此外，公司擬發行近183.43億份認股權證。

  恒騰表示，此次收購將令公司在中國電影市場有利的市場條件下，投資製作電影和電視劇，接觸更廣泛的潛在客戶，從而產生更多收入；儒意影業將為公司提供更多廣告渠道，有助於為公司帶來額外收入及商機。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd