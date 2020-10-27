中環IFC外望——數碼通5G家居寬頻 數千家庭使用

本港開啟5G服務已逾半年，數碼通電訊（315）另謀出路，搶先推出5G家居寬頻計劃。雖SIM卡家居寬頻並非新事物，惟數碼通科技總監鄒金根表示，無線家居寬頻是未來市場很大的定位，只要使用地方能夠連接5G網絡即可使用，甚至有機會可以取代固網寬頻，因在使用上較難感覺差距。



鄒金根表示，若以網絡速度比較，光纖極速的速度的確更勝一籌。但現時大部份消費者在使用無線網絡時，主要是用於觀看影片、進行線上工作等用途，一般而言網速於10Mbps至20Mbps之間已經足夠使用，與傳統固網寬頻比較感覺不到分別，長遠而言有機會預期能夠取代固網寬頻。



市務及銷售部主管林寶彤則透露，5G家居寬頻推出至今，較原本預期更好，有數日出現路由器不足的情況，她透露已有數千家庭在使用，更直言未來會考慮加價，不會再降價。



立橋人壽上季保費大增



立橋人壽自去年7月開業至今一年多，行政總裁李滿能表示，今年碰上世紀疫症，業務大受影響，該公司變陣推網上投保平台「Link 2 Shop」，加上新產品面世，帶動第3季的新造保單保費較上半年大升超過4倍，料第4季將是開業以來表現最佳的季度。銷售渠道方面，公司正探討與虛擬銀行合作的可能性。



李滿能表示，踏入10月份，受惠期內開設首家財富管理中心，以及有3隻產品在網上銷售，單是首3周錄得的新造保單年化保費已超出9月份整月的數字，也高於過去每月平均的數字，相信今季將是公司開業以來表現最好的一季。他指，隨著明年疫情改善，將陸續推出新產品，及強化銷售渠道，預期明年業務會有所好轉。



該公司亦在探討使用銀保渠道的可能性，以及研究與虛銀合作，因該公司已有網上投保平台，可與虛擬銀行對接。然而，暫未有計劃推遙距投保服務，但會着眼保險科技的應用。



高瞻



