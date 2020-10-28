券商料逾百萬人認購 最熱新股 螞蟻孖展借爆

「世紀新股」螞蟻集團（6688）昨日起招股，因每手定價走平民路線，吸引全城「熱煲」新股。多間證券商孖展認購額度首日已被「搶爆」，需要再度「加碼」，首日合共錄得近1900億元孖展認購，超額認購逾54倍。有券商相信，是次招股將打破港股有史以來認購記錄，預計會有超過100萬人認購。



綜合12間證券商以及一間銀行，昨日螞蟻集團首日招股合共錄得1847億元孖展認購，若以香港公開發售部份集資33.41億元計算，超額認購逾54倍。根據螞蟻集團認購回撥機制，當公開發售部份超額認購多於20倍時，該部份分配股數佔比將會由原本的2.5%，增至10%，意味公開發售最終可獲配超過334萬手螞蟻股份，即超過1.67億股。



首日招股超購54倍



證券商方面，大華繼顯原本僅預留200億元，首日「借爆」後再「加碼」80億元額度，最終280億元已全數借出。耀才則借出250億元，輝立借出225億元，富途及信誠分別借出135.4億及130億元。



銀行方面，滙豐推出全行最低新股認購貸款利率，認購金額高於300萬，年利率僅0.48%；若低於300萬，年利率則為0.88%。截至昨日晚上六點，滙豐已經借出500億元新股貸款。



另外，中銀香港新股貸款利率劃一為0.5%。該行昨日表示，螞蟻認購反應熱烈，早前預留的新股融資額度已滿，並將繼續加推額度回應客戶需求。另外有96%客戶，選擇使用手機銀行及網上銀行認購。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，因螞蟻集團入場費低，鼓吹「全家總動員」認購新股，而因無紙化招股關係，不少客戶昨日早上透過應用程式或前往分行開戶，開戶人數較平日增加兩至三成。他預計，螞蟻集團一手中籤率至少有50%，凍資金額將達8000至9000億元，參與人數亦肯定會超過100萬人，相信不論是凍資王及認購人數上，均會打破紀錄。



一手中籤率或達五成



是次螞蟻招股全城熱購，若最終參與認購人數超過100萬人，將超越2006年上市的工商銀行（1398）近97萬人認購紀錄，成為本港史上最多人認購IPO。螞蟻同樣有機會打破數月前掛牌的農夫山泉（9633）凍資6777億元紀錄，問鼎香港歷來凍資王。