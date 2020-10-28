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新冠疫情嚴峻 美股跌222點

2020-10-28 列印
　　美國總統選舉日子漸近，但白宮與共和民主兩黨在大選前達成紓困方案協議機會極低，歐美疫情均轉趨嚴重，拖累美股早段表現反覆。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27463點，跌222點；納斯達克指數收報11431點，升72點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見33.29港元，較香港收市價跌0.51港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見593.58港元，較香港收市價升8.58港元。

　　眾議院議長佩洛西發言人表示，佩洛西與財長努欽舉行電話會議後，對達成協議仍感樂觀。但外界相信，國會在下月大選日前，不太可能通過新紓困方案。

  金價靠穩。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1911.9美元，升6.2美元，升幅0.33%。
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