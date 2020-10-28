滙控季賺240億超預期 明年擬復派息股價升

滙豐控股（005）第三季業績遠勝市場預期，列帳基準除稅前利潤按年僅跌36.45%，至30.74億美元（約239.77億港元），按季更大升1.82倍，主要受惠撥備回落。該集團又向股東發佈考慮恢復派息的好消息，股東或有望明年獲派今年度的末期息。



滙控績後股價急升，香港股價昨日午後一度飆升5.4%，高見34元；收報33.8元，升4.8%。其倫敦股價更曾飆升6.9%，高見341.5便士（約34.5港元）。



股東最關注滙控何時恢復派息，滙控在季績報告中作展望時指，根據2020年的業績，以及集團對2021年前景的預測，董事會將會考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息。



祈耀年︰派息會較保守



集團行政總裁祈耀年表示，是否派發股息須視乎2021年初的經濟前景、盈利狀況，以及徵詢監管機構結果，集團明年初會再作評估，預計明年2月會有最終決定，並於發表2020年終業績時一併公佈。他預期屆時亦會披露集團明年及往後經修訂的股息政策。



他指，綜觀首9個月業績，尤其第3季度，資本及流動資金比率進一步增強，其中普通股權一級資本比率達15.6%，故有信心集團處於良好狀況可為重啟派息作準備。



第3季滙控的經調整稅前盈利為43.04億美元，按年跌21.6%，按季升65.8%。首九個月計，滙控列帳基準稅前盈利按年跌57.13%，至73.92億美元，經調整稅前盈利則跌43.8%，至99.39億美元。



滙控季績勝預期，主要受撥備減少所致。第3季滙控的預期信貸損失按年減11%至7.85億美元，按季則大減近80%。



邵偉信指，現時經濟及信貸前景趨於穩定，而且有大量回撥，故第3季撥備或稍作低估，全年預期信貸損失將趨向80億至130億美元之間較低水平，因此預計第4季撥備只略高於第3季，明年撥備亦會大幅改善。



