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歐舒丹銷售減30%

2020-10-28 列印
　　肺炎疫情繼續令零售業吹淡風，歐舒丹（973，L'Occitane）昨日公佈，截至今年9月底止第二財季，本港同店銷售大跌30.1%。

　　歐舒丹更表示，最近開始進行重組，或會導致從全球9000名員工之中，減去大約300個職位，主要涉及辦公室職位。另外，本地服裝品牌零售商I.T（999）昨天亦發出盈警。

　　歐舒丹公佈，截至今年9月底止第二財季，總銷售淨額為3.42億歐元，按年下跌8.59%，按固定匯率計算的跌幅為4.5%，較第一財季顯著改善。季內，中國、台灣及俄羅斯錄得的銷售增長。

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