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深交所中小板傳併入主板

2020-10-28 列印
　　內地資本市場基礎制度改革繼續發力，內媒財新昨引述消息人士稱，內地監管層擬合併深交所主板與中小板，稱深交所主板長期以來沒有發揮融資功能，主板和中小板的上市和監管要求也基本一致，無區分的必要性。

　　報道指，深交所主板和中小板合併後，不再拘泥於企業大小進行區分，只要符合上市標準，都在主板上市。從今後的發展架構來看，上交所是主板加上科創板，深交所是主板加上創業板，整體交易所佈局上會形成協調。 　

　　截至昨日為止，深交所上市公司共有2319間，其中主板公司469間，中小板982間，創業板868間。

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