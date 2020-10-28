平保賺344億增7.7% 內地業務逐漸恢復

內地保險巨頭中國平安（2318）公佈截至9月底止第三季業績，季內純利按年升7.7%，至343.58億元（人民幣，下同）。但首三季計，純利錄得1030.41億元，仍跌20.5%，跌幅較上半年收窄；壽險及健康險新業務價值428.44億元，按年跌27.1%，符合市場預期。



今年首九個月，平保歸屬於母公司股東的營運利潤1086.92億元，較去年同期升4.5%；其中壽險及健康險業務這一數字則為747.64億元，按年升9.3%；新業務價值率35.7%，下降12.4個百分點。個人壽險代理人數量較去年底減少10.2%，至104.8萬人。平保表示，隨着國內疫情得到有效防控，傳統代理人線下業務逐漸恢復，但線下大型活動的舉辦仍受限，線下客戶拜訪仍未恢復至疫情前水平。



平安銀行淨利潤降5.2%



首三季平安產險實現原保險保費收入2194.9億元，按年升11.5%；但由於市場競爭加劇，綜合成本率99.1%，上升2.9個百分點。投資方面，保險資金投資組合年化淨投資收益率及年化總投資收益率分別降至4.5%及5.2%。



銀行業務方面，平安銀行錄得營業收入1165.64億元，按年升13.2%；淨利潤223.98億元，按年跌5.2%。淨息差收窄至2.56厘；不良貸款率略降至1.32%；撥備覆蓋率218.29%，較年初上升35個百分點。



展望未來，董事長馬明哲表示，短期內保險等金融方面的消費需求雖有恢復，但仍較疫情前萎縮；同時信用風險上揚，資產管理業務質素持續承壓。雖然如此，長期來看仍有不少機遇，相信經濟增長的內需潛力會不斷釋放。







