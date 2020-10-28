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港華燃氣斥53億入股上海燃氣

2020-10-28 列印
　　煤氣（003）旗下港華燃氣（1083）宣佈向上海燃氣注資47億元人民幣（約53.6億港元）取得25%股權，未來兩年亦引入對方成港華股東，形成互相持股25%。港華燃氣表示，內地客戶將增至4000萬戶。

　　兩公司公佈，與上海國企申能集團訂立增資協議，港華燃氣斥資47億人民幣入股申能旗下的上海燃氣，取得25%股權，擬以內部資源及外部融資付款。雙方同時訂立深化合作協議，港華燃氣在兩年內向上海燃氣發行普通股，佔股大後股本25%，即兩間公司將互相持股。

　　交易完成後，申能持有上海燃氣的股權，將由100%攤薄至75%。

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