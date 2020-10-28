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置富與星展簽10億ESG貸款

2020-10-28 列印
　　置富產業信託（778）與星展簽訂首筆可持續發展表現掛鈎貸款，涉資10億元，該筆10億元貸款為期五年。

　　根據協議，置富日常營運若能在溫室氣體排放、能源消耗和廢物管理等重大環境、社會及管治（ESG）範疇達標，將可獲得利率減省。所得款項用作為現有銀團貸款再融資，以及一般企業資金用途。

　　置富行政總裁趙宇表示，可持續發展一直是其長期策略核心，該交易標誌着置富致力於創建更可持續發展的商業模式，同時向投資者推廣成為負責任企業的好處。星展香港就指，該貸款能支持客戶實現業務可持續發展，為社會創造長期價值。

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