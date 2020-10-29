憂疲弱經濟恐再受創 歐美疫情惡化 杜指瀉943點

歐洲疫情嚴重，法國的醫療專家指出，全國超過一半的重症病房，都用作治療新冠肺炎病人，醫療系統承受極大壓力，有消息指法國政府即將公佈新的抗疫措施。德國總理默克爾則與地方政府首長開會，要求盡快實施局部封鎖，包括關閉酒吧和食肆。捷克則在每晚九時至早上六時實施宵禁。
歐洲新冠肺炎個案持續大增拖累股市急挫。德國股市錄六月初以來最大單日跌幅，一度跌5%，收市仍挫逾4%。德國DAX指數收報11560.51點，跌503點，跌幅4.17%。英國富時100指數收報5582.8點，跌146點，跌幅2.55%。法國CAC指數收報4571.12點，跌159點，跌幅3.37%。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26519點，跌943點，跌3.43%；納斯達克指數收報11004點，跌426點，跌3.73%。
滙控（005）美國預託證券價格曾見31.95港元，較香港收市價跌0.70港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見589.24港元，較香港收市價跌11.76港元。
油價急跌5.5%
市場對經濟前景感到悲觀，油價急跌，紐約期油昨晚跌5.5%，至每桶37.4美元。疫情之下，航空公司受重創，飛機製造商波音亦難以獨善其身。截至九月底止第三季，波音虧損4.66億美元，而去年同期則有接近12億美元的盈利。經濟數據方面，美國九月商品貿易逆差收窄，由八月的831億美元收窄至九月的794億美元，並較預期的845億美元為小。期內進口額跌0.2%，出口額則升2.7%。
港股方面，於科技股帶動下，恒指曾倒升57點，惟外圍市況偏軟，收報24708點，回落78點，連跌兩日。港股成交仍然暢旺，達1326億元。
藍籌金融股推低大市，滙控（005）回吐3.4%，收報32.65元；平保（2318）績後遭花旗及匯證下調目標價，平保股價走低3.19%，收報82元。聯通（762）插4.97%，收報5.16元，為跌幅最大藍籌股。相反，萬洲（288）首三季純利跌幅收窄，表現勝預期，股價抽高6.89%，收報6.67元，為升幅最大藍籌股。
安樂工程（1977）獲獨立股評人David Webb增持，股價一度炒高17.9%，至1.25元，終收漲5.66%，報1.12元。
太古地產（1972）稱洽售太古城中心商廈，但尚未達協議，太地午後復牌走低0.24%，收報20.55元；太古（019）下滑0.27%，收報36.75元。
富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，近數日大市成交不算少，未見資金因抽新股熱潮而鎖定，不同板塊輪流炒作撐住大市，料恒指續以250天線（25500）為上望目標。