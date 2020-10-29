  • 2020年10月29日 星期四
  • 26º
  • 67%
熱門： 蔘龍傳銷錢國偉太古城中心申作軍荔景邨

日報新聞 > 財經

人行淡出中間價「逆周期因子」

2020-10-29 列印
  人民幣近期升勢迅猛，繼人民銀行將遠期售匯風險準備金率調降至零後，中國外匯市場自律機制秘書處近日又公佈，淡出中間價逆周期因子工具，不過在岸及離岸人民幣在消息公佈後依然持穩。分析指，這一動作反映資金持續流入內地，人行不希望人民幣匯價過於強勢。

　　中國外匯市場自律機制秘書處表示，據了解，近期部份人民幣對美元中間價報價行，基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續主動將人民幣對美元中間價報價模型的「逆周期因子」淡出使用；調整後的報價模型有利於提升報價行中間價報價的透明度、基準性及有效性，亦是外匯市場自律機制中市場主體發揮作用的體現。

　　人民幣昨日相對持穩，在岸價曾低見6.718。截至昨晚8時報6.7151；離岸價亦曾下探6.7239，跌87點子。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd