騰訊突破600元關 大行最牛睇815元

新經濟股再顯神威，兩大王者騰訊（700）及阿里巴巴（9988）昨日股價逆市雙雙破頂，分別報601元及307.4元。券商亦繼續唱好兩股貴得有道理，麥格理料螞蟻集團（6688）上市亦帶動騰訊估值提升，予其最牛目標價達815元。



藉助螞蟻集團招股氣勢，阿里巴巴昨日收報307.4元，升近2.5%，創歷史新高，連同美股股份市值高達6.65萬億元。騰訊更連續兩日破頂，昨日一度高見604元，收市仍升2.7%，報601元。惟兩股在美上市的預託證券昨晚隨外圍顯著回吐。事實上，重陽節假後「北水」已狂掃騰訊，過去兩日該股錄得近95億元淨流入，遠遠拋離其他港股通資金。



阿里市值曾達6.65萬億



券商亦紛紛調高目標價，最牛的麥格理將騰訊目標價調升至815元。該行報告指，參考螞蟻財務指標後，提升微信支付估值，認為微信支付盈利及擴張規模能力較螞蟻更高，並且提供金融增值服務，在估值上佔優，料在2022年前可值逾2600億至近3500億美元。



麥格理亦認為，微信支付將會優先擴大支付業務營運，螞蟻則集中擴大周邊服務市佔率，預期螞蟻財務表現稍為好過微信支付，估計至2022年，微信支付利潤為400億元人民幣，而螞蟻則達930億元人民幣。



阿里巴巴亦借「雙十一」臨近獲調升估值，中銀國際報告指，今年購物節訂立兩個時段，規模將是歷來最大，有助提升商家及品牌關注度，亦推高零售網上滲透率，料可吸引逾八億消費者參與，繼而推動業績。該行調升阿里美股目標價至351美元，換算港股為約340港元。



利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗，雖然兩隻「股王」今年以來大升，但兩股中長線估值仍然吸引，近日藉助不少催化劑終於反映部份價值，其中估計騰訊未來一年很大機會見650元，「甚至有機會見700元）。」至於阿里巴巴料未來一年股價可達340元。



