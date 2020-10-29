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國壽首三季純利減18%

2020-10-29 列印
　　中國人壽（2628）首三季錄得純利470.78億元（人民幣，下同），按年跌18.4%，主要受傳統險準備金折現率假設更新、去年同期執行手續費和佣金支出稅前扣除政策調整以及投資收益變化的綜合影響。期內新業務價值按年增長2.7%。基本每股收益1.66元，跌18.2%。今年首三季，國壽營業收入6915.71億元，按年升10.8%；保費收入5435.53億元，較去年同期增長9.4%。截至9月底，總銷售人力166.2萬人；其中個險銷售人力158.1萬人，按年跌4.9%。投資表現方面，期內總投資收益1469.53億元，增長9.3%；淨投資收益達1227.23億元，增7.7%。

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