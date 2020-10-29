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中石化上季多賺三倍

2020-10-29 列印
　　中石化（386）昨公佈，按中國企業會計準則，截至今年9月底止第三季錄得純利463.89億元（人民幣，下同），按年增近2.9倍，主要受惠期內將管道資產轉讓給國家管網公司，令投資收益按年大增8.8倍，至364.2億元。

　　累計今年首三季，中石化錄得純利235.07億元，按年跌45.7%；每股收益0.194元。扣除非經常性損益則淨虧損102.57億元，上年同期為盈利415.46億元。

　　今年首三季，中石化錄得營業收入1.55萬億元，按年減三成；實現油氣當量產量3.39億桶，按年下跌0.7%。當中，原油產量按年微跌1%，至2.11億桶；天然氣產量則為7720億立方英尺，按年跌0.2%。

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