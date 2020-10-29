早前何良憑「君臨大地」取勝打破悶局，賽後接受訪問時亦指限於兵源問題以致爭取成績不易，他表示現時唯有盡力而為，且看他開胡後能否盡早再取頭馬了。另外看到何良在巫顯東接受研訊時所作出的證供，明顯對巫十分有利，也令這位華將最終免被施極刑而只是受到競賽小組的嚴厲告誡而已。可見騎師被研訊騎法時，練馬師的證供往往是重要一環，如果連練馬師也不滿的話，涉事的騎師便難有運行。 至於最近出現如「浪漫組合」或「機械戰士」那類惹人懷疑的鏡頭，其實已是接近值得研訊騎法的界線，可見要否研訊只是視乎競賽小組的取態，而當中自有不少邊緣個案。 回說上周在本欄提及的「堅有料」，在十月十八日賽後經獸醫檢查過未有發...

2020-10-29