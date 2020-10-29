螞蟻招股熱潮未減 兩日超購逾115倍

綜合13間證券行及兩間銀行數據，螞蟻踏入次日招股，兩日合共錄得孖展額約3883.75億元，較公開發售部份33.41億元，超購逾115.2倍。
中銀借出千億孖展
證券行方面，耀才孖展新增80億元，兩日暫錄330億元；大華繼顯及輝立分別增20億及75億元，均為螞蟻借出300億元；海通昨多借出92億元，暫錄孖展175億元。
全城「喪搶」螞蟻孖展，耀才表示目前仍有額度，孖展額可繼續做到400至500億元。信誠及華盛均稱，由於反應熱烈，將考慮在今日追加孖展額，金額將視乎市場需求而定。致富更指螞蟻未截孖展，申請人數就已創該行新高，而且新增不少內地客戶申請，惟孖展不會再「加碼」。
銀行方面，預留千億孖展的滙豐指出，螞蟻新股認購反映非常熱烈，昨日累計接獲超過930億元的新股孖展申請。有96%申請均經由數碼渠道進行，每名客戶平均認購約326手，即約131.7萬元。中銀香港亦罕有公佈借出逾1000億元孖展，反映銀行及證券行搶客白熱化。
另外，恒生（011）稱新股貸款額度已暫時用完，無法再借出孖展抽新股，客戶只能以現金認購。東亞（023）亦指，孖展借貸初步滿額，將因應情況考慮再增額度。大新（2356）則仍有額度接受孖展認購，將視乎情況決定是否加額。