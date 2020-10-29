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螞蟻招股熱潮未減 兩日超購逾115倍

2020-10-29 列印
■螞蟻兩日暫錄近3884億元孖展，超購逾115倍。資料圖片
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　　螞蟻（6688）熱潮繼續籠罩全城，昨日進入次日招股階段，兩日累計暫錄近3884億元孖展，超購逾115倍。當中除了中銀借出千億孖展外，滙豐銀行亦接獲逾930億元孖展申請，人均認購逾131萬元。今日螞蟻將截孖展，但有證券行表示申請人數已創新高，顯示螞蟻有望成為本港歷來最多人認購新股。

　　綜合13間證券行及兩間銀行數據，螞蟻踏入次日招股，兩日合共錄得孖展額約3883.75億元，較公開發售部份33.41億元，超購逾115.2倍。

中銀借出千億孖展

　　證券行方面，耀才孖展新增80億元，兩日暫錄330億元；大華繼顯及輝立分別增20億及75億元，均為螞蟻借出300億元；海通昨多借出92億元，暫錄孖展175億元。

　　全城「喪搶」螞蟻孖展，耀才表示目前仍有額度，孖展額可繼續做到400至500億元。信誠及華盛均稱，由於反應熱烈，將考慮在今日追加孖展額，金額將視乎市場需求而定。致富更指螞蟻未截孖展，申請人數就已創該行新高，而且新增不少內地客戶申請，惟孖展不會再「加碼」。

　　銀行方面，預留千億孖展的滙豐指出，螞蟻新股認購反映非常熱烈，昨日累計接獲超過930億元的新股孖展申請。有96%申請均經由數碼渠道進行，每名客戶平均認購約326手，即約131.7萬元。中銀香港亦罕有公佈借出逾1000億元孖展，反映銀行及證券行搶客白熱化。

　　另外，恒生（011）稱新股貸款額度已暫時用完，無法再借出孖展抽新股，客戶只能以現金認購。東亞（023）亦指，孖展借貸初步滿額，將因應情況考慮再增額度。大新（2356）則仍有額度接受孖展認購，將視乎情況決定是否加額。

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