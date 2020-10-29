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新東方教育14130元入場

2020-10-29 列印
　　於本港第二上市的新東方教育（9901）今日起招股，是次發售851萬股，公開發售佔6%，招股價1399元為史上最高，周二美股收報168.81美元（約1316港元），招股價較其高7%，最多集資119.05億元。以每手10股計，入場費14130.98元。瑞信、美銀和瑞銀為聯席保薦人。

        新東方教育是中國最大民辦教育服務供應商，提供一系列課程及產品，包括K-12課後輔導及網上教育等。集資所得將用作提升學生學習體驗技術投資、公司業務增長及地區擴充、戰略投資及收購，以及一般企業目的及營運資金需求。今年首季新東方收入9.86億美元（約76.9億港元），按年跌約8%；股東應佔淨利潤1.74億美元（約13.57億港元）。

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