  • 2020年10月29日 星期四
  • 26º
  • 71%
熱門： 蔘龍傳銷錢國偉太古城中心申作軍荔景邨

日報新聞 > 財經

中興上季純利倒退68%

2020-10-29 列印
　　中興通訊（763）公佈截至今年9月底止第三季業績，按中國會計準則計算，期內收入由去年同期的741億元（人民幣，下同）增至269.3億元，增長逾37.18%；但純利按年大跌67.83%，至8.55億元，每股收益0.19元。若扣除非經常性損益，第三季淨利潤較去年同期增454%，至5.43億元。

　　中興今年首三季少賺34.3%，股東應佔溢利27.12億元，每股盈利0.59元。期內營業總收入為741.29億元，按年增15.39%。該公司指出，由於第三季期內運營商網絡成本增加，令該公司營業成本按年增逾51%，至188.8億元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd