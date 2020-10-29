中環IFC外望——淘寶天貓「雙11」 港推直播網購

阿里巴巴（9988）旗下的線上銷售平台天貓淘寶備戰「雙11」，天貓淘寶港澳負責人陳子堅昨在線上發佈會中表示，近年來網購、直播電商發展迅速，疫情之下網購更成新常態；淘寶天貓香港站將推出直播節目「淘寶電視台」，提升香港市場用戶的網購體驗。



天貓淘寶「雙11」已開啟預售逾一周，被問及港澳地區的客流量及預售情況，陳子堅表示，現時流量、預售情況都非常樂觀，較想像中好；但未有透露具體數據。他又指，香港站已有近百萬款商品可參與滿199元人民幣享包郵服務。



陳子堅稱，對於「雙11」交易額未設具體目標，淘寶天貓香港站此次以「雙11」為契機推出直播節目，希望憑藉內地淘寶直播的經驗及穩健的後台技術，提升消費者體驗。直播節目內容涵蓋娛樂、親子、飲食及寵物等，自周六（31日）起每晚直播2小時，「雙11」前夕則會展開27小時無間斷直播。







平安壹帳通中小企融資 上限息4.99%



虛擬銀行紛推優惠，平安壹帳通銀行（PAOB）就宣佈參加了按證保險公司的「中小企融資擔保計畫」，向中小企提供「九成信貸擔保產品」，貸款息率上限4.99厘。



力攻中小企客群的平安壹帳通銀行，為首家參與中小企融資擔保計畫的虛銀。該行由本周二（27日）起於金管局的金融科技監管沙盒下，為來自合作夥伴貿易通（536）的特選貿易中小企提供九成信貸擔保產品 。



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高瞻