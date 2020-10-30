美多項數據優於預期 美股回升 杜指漲139點

美國股市周四早段走勢波動，肺炎疫情繼續肆虐，市場氣氛仍然向淡，杜指一度跌229點，但由於美國多項經濟數據優於預期，科技股亦上揚，也使大市得到支持，杜指更曾升173點。截至本港時間約凌晨十二時，杜指僅漲21點報26541，納指和標指更分別漲1.56%和1.08%



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26659點，升139點；納斯達克指數收報11185點，升180點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見32.72港元，較香港收市價升0.42港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見609.97港元，較香港收市價升4.97港元。



美國第三季國內生產總值(GDP)，按環比年率初值計算，為增長33.1%，預期為增長31%，即是優於預期。核心個人消費支出物價指數初值為上漲3.5%，預期為上漲4%，低於預期。



美國勞工部公佈，截至本月24日的一周，首次申請失業救濟人數為75.1萬人，按周減少四萬人，較市場預期的77萬人為少。截至本月十七日的一周，美國續領失業救濟人數達775.6萬人，按周減少70.9萬人。



歐洲股市個別發展。德國DAX指數收報11598.07點，升37點，升幅0.32%。英國富時100指數收報5581.75點，微跌1點。法國CAC指數收報4569.67點，微跌1.45點。



金價續挫。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1868美元，跌11.2美元，跌幅0.6%。



港股方面，外圍市況波動，恒指昨日一度跌450點，其後A股倒升，及股王騰訊（700）發威再創新高，助恒指收窄跌幅，收報24586點，僅跌122點，三日累跌332點；科指逆市升0.25%，收7675點，港股成交1331億元。



恒生科指先低後高，騰訊股價再創新高，高見614元，收市升0.67%，報605元；美團（3690）破頂，一度高見299.8元，直逼300元大關，收市仍炒高6.14%，報297.2元。



騰訊美團創新高



藍籌金融股為拖累大市之元兇，國壽（2628）挫3.09%，收報17.56元；平保（2318）跌1.83%，收報80.5元；友邦（1299）跌1.31%；滙控（005）跌1.07%。